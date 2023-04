Barcelos dá 500 euros a quem tiver as varandas mais floridas

São 500 euros, oferecidos pelo Município de Barcelos, para quem tiver as varandas ou janelas de casa mais floridas. O concurso Barcelos Florido decorre de 14 de abril a 14 de julho e são premiados os 20 primeiros classificados. Há ainda prémio para a melhor rua e para o melhor largo/campo.

Um dos concursos mais antigos da região tem como objetivo contribuir para a atratividade turística à cidade de Barcelos e freguesias de Barcelinhos e Arcozelo, potenciando o embelezamento e decoração das janelas e varandas com flores naturais.

Os premiados poderão receber, no concurso individual, desde 500 € (1.º classificado) até 50€ (20.º lugar). Já no concurso coletivo, a melhor rua e o melhor largo/campo serão contemplados com 350€.