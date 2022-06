Barcelos dá a conhecer património arqueológico à noite

O município de Barcelos vai promover visitas ao património arqueológico. O programa "Arqueologia à Noite" propõe ver o pôr do sol do ponto mais alto do concelho, visitar um cemitério medieval e conhecer o Castelo de Faria à noite.

A visita guiada às gravuras rupestres do monte de São Gonçalo, na freguesia de Fragoso, está agendada para o próximo dia 18 de junho.

Para setembro, no dia 23, está reservada a visita noturna ao cemitério medieval e ao templo paroquial de Tamel São Fins.

Por último, a 7 de outubro, no Dia Nacional dos Castelos, o Município dá a conhecer as ruínas do Castelo de Faria, no monte da Franqueira.

Todas as visitas têm transporte gratuito para os locais.