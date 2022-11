Barcelos disponibiliza 1,7 milhões de euros para apoiar famílias

O Município de Barcelos vai disponibilizar 1,7 milhões de euros para atenuar o impacto da inflação nas famílias barcelenses. O "Programa de Emergência Social" prevê o reforço no apoio à renda de casa, a atribuição de um cheque bebé no valor de 150 euros a todas as crianças que nasçam em 2023 e a redução ou gratuitidade de passes dos transportes públicos em todo o concelho.

As medidas foram anunciadas esta segunda-feira pelo presidente da Câmara, Mário Constantino, que justificou a implementação deste programa social pela grave situação de aumento de preços que se tem verificado, "com reflexos em toda a população, mas com consequências muito mais gravosas nas pessoas e famílias com profundas carências económicas".

O objetivo é "tentar atenuar as necessidades desses agregados familiares mais vulneráveis e em situação comprovada de precariedade económica", salientou o autarca barcelense.