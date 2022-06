Barcelos gasta 10 milhões no fim de vias em terra batida

São 90 os quilómetros de caminhos que serão pavimentados nas 44 freguesias de ​​​​concelho.

O Município de Barcelos vai investir 10 milhões de euros para, em quatro anos, acabar com os caminhos em terra batida no concelho. O investimento abrange 44 freguesias e vai pavimentar 90 quilómetros de estrada, com acesso a 950 casas, 50 indústrias e 30 serviços.

Na apresentação do programa "Novos caminhos"" o presidente da Câmara lembrou que este "é um projeto estratégico de desenvolvimento do concelho, assente na coesão territorial e na melhoria das condições de vida quotidiano das populações". Para Mário Constantino, "é inaceitável" que em pleno século XXI "as pessoas tenham de percorrer, seja a pé, seja de automóvel, caminhos em terra batida, ora repletos de pó, ora cheios de lama e esburacados devido às chuvadas".

Por isso, o autarca de Barcelos afirma que o programa vai permitir "abrir melhores horizontes aos moradores, às indústrias e comércios e às ligações entre freguesias, que vão beneficiar das obras de pavimentação". A execução da erradicação dos caminhos de terra batida abrange vias que servem casas, empresas e ligações entre freguesias.