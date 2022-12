Barcelos reduz passe dos transportes públicos e aumenta oferta na zona urbana

O Município de Barcelos reduziu o valor do passe mensal dos transportes públicos e aumentou a oferta na zona urbana. O objetivo é potenciar a utilização de transportes coletivos.

Assim, a partir de 2 de janeiro, por 15 euros por mês, os barcelenses podem usufruir da rede urbana de autocarros, reforçada com três novas linhas: Lijó/Barcelos, com periodicidade de 20 minutos; Tamel S. Veríssimo/Barcelos, com uma cadência de 30 minutos; e Barcelinhos/Sta. Eugénia/Barcelos, com passagens de 45 em 45 minutos.

No resto do concelho, o valor do passe mensal passa para 25 euros, significando uma redução substancial, já que os preços variam entre os 29 e os 130 euros.

Pessoas com mais de 65 anos e pessoas com mobilidade reduzida pagam metade do valor dos passes e para os estudantes é gratuito.