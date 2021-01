Barcelos reserva 500 mil euros para o Orçamento Participativo 

Olga Costa Hoje às 19:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Está a chegar a segunda edição do Orçamento Participativo em Barcelos. Com o tema "Felicidade", o objetivo é mobilizar mais pessoas para uma iniciativa que permitiu colocar em prática, na edição do ano passado, 12 projetos e investir 500 mil euros.

Podem concorrer pessoas com pelo menos 16 anos, que sejam naturais, residam, trabalhem ou estudem no concelho. As candidaturas devem ser submetidas até 7 de abril, por via eletrónica através do site na Internet ou nas assembleias participativas que a Câmara irá organizar e que, devido à situação pandémica, podem vir a acontecer tanto via online como presencial.

Cada proposta deverá custar um máximo de 50 mil euros e deverá abordar uma das seguintes temáticas: democracia e cidadania; solidariedade e coesão social; ecologia; ambiente e energia; cultura e arte urbana; educação e juventude; património material e imaterial; desporto; saúde e bem-estar; mobilidade; qualidade de vida; inovação e empreendedorismo.

O Orçamento Participativo volta a ter como teto 500 mil euros.