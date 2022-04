Barcelos tem novo albergue para peregrinos dos Caminhos de Santiago

A antiga escola primária de Pedra Furada, freguesia de Barcelos, é o mais recente albergue de apoio aos peregrinos dos caminhos de Santiago. A inauguração do "Palhuço" aconteceu ontem e, logo na primeira noite, o espaço acolheu 17 peregrinos.

Na inauguração, o autarca de Barcelos, Mário Constantino, elogiou "a qualidade do projeto e a funcionalidade do equipamento", pelo que tem a certeza de que será "uma mais-valia" para o concelho.

O edifício, cujo projeto remonta a 1890, tem capacidade para acolher 24 pessoas, duas salas/dormitório com camaratas, uma sala de convívio, sanitários completos, lavandaria equipada com máquinas de lavar e secar e um logradouro com cerca de 800m2.

Recorde-se que este é o segundo espaço público dedicado ao apoio de peregrinos. O primeiro albergue municipal de Barcelos foi criado em 2010 e está instalado na antiga Casa da Recoleta, na freguesia de Tamel S. Pedro Fins.