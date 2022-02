Barcelos tem novo método de combate à vespa asiática

O Município de Barcelos adotou um novo método de combate à vespa asiática. Com este novo procedimento, é feita a inoculação dos ninhos através da aplicação de um químico não repelente. O inseto, apesar de continuar a desenvolver a sua atividade frequentando normalmente o ninho, ao mesmo tempo está sendo contaminado. O vespeiro passa a inativo ao fim de quatro ou cinco dias.

Para a utilização deste novo método, o Município adquiriu dois novos equipamentos para o combate à vespa velutina. O "SISTRAQ" é constituído por um conjunto de varas em carbono que, de acordo com a altura da árvore que suporta o ninho, pode atingir até 22 metros de altura. Já o apontador FIRST STICK, usa esferas com o mesmo produto do processo anterior e é utilizado em ninhos suportados por árvores de grande altura onde a utilização das varas não seja possível.

Os equipamentos foram adquiridos pelo Município para dar uma resposta mais célere no combate e inativação dos vespeiros, já que altera o método até agora utilizado, que era feito por incineração.

Este inseto invasor chegou a Portugal em 2011, ao que tudo indica, proveniente de um navio de carga e onde terá entrado de forma clandestina. Até 2015, a praga ficou confinada aos distritos do Norte de Portugal, mas tem-se espalhado um pouco por todo o país, sendo já considerada uma praga invasora.