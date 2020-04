Barcelos vai ter "Covid-drive" com prioridade para funcionários e utentes dos lares

Olga Costa Hoje às 15:51 Facebook

O concelho de Barcelos vai ter, a partir da próxima segunda-feira, um "Covid-drive", uma estrutura para realizar testes ao coronavírus sem que as pessoas saiam do carro.

O equipamento será instalado no novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos. A estrutura terá capacidade para realizar, numa primeira fase, 50 testes diários, aumentando, progressivamente, e podendo chegar perto dos 190 testes.

De acordo com declarações do presidente da Câmara, Miguel Costa Gomes, em videoconferência, esta quinta-feira, os primeiros testes serão destinados aos funcionários e utentes dos lares do concelho. Nestes casos, os testes serão feitos nos próprios lares, com vista a não deslocar os idosos. Em Barcelos, em lar estão cerca de 650 utentes, espalhados por 27 instituições.

Passada esta primeira fase, ao "Covid-drive" poderá recorrer qualquer cidadão de Barcelos, mediante prescrição médica.

Entretanto, estão também a ser estudados, a nível distrital, espaços que possam vir a acolher pessoas infetadas em situação de quarentena, que não tenham condições de ficar em casa, mas que também não necessitem de internamento.

Foram identificadas, disse Costa Gomes, "três ou quatro espaços", que carecem agora de visita das autoridades competentes para atestarem das suas condições. Sem querer relevar, para já, os locais em questão, o autarca disse que um desses espaços tem "150 camas em quartos individuais".

Numa altura em que se fala já na reabertura de alguns serviços, mediante o uso generalizado de máscaras, a autarquia poderá servir de ponte entre as empresas que estão a produzir esses produtos e as entidades certificadoras. "Poderá também haver apoios comunitários para isso e a informação que tenho é que a certificação será rápida, em dois dias", rematou Costa Gomes.