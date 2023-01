Barcelos volta a festejar o Carnaval três anos depois

Três anos depois, Barcelos volta a festejar o Carnaval. A interrupção devido à pandemia da covid-19 é agora quebrada com quatro dias de festa, onde haverá bailes populares, concurso de máscaras e desfiles de escolas e associações.

A programação começa no dia 17 de fevereiro, sexta-feira, pelas 10.30 horas, com o desfile dos alunos de várias escolas do concelho pelo centro histórico da cidade. Espera-se um corso carnavalesco com cerca de 700 crianças. Dois dias depois, no domingo, há um desfile de cabeçudos e gigantones pelas ruas da cidade. Na segunda-feira, à noite, haverá um concurso de máscaras na avenida da Liberdade e, logo de seguida, um baile popular, com a atuação ao vivo da banda Função Públika.

Na terça-feira, dia 21, a partir das 15 horas sai à rua o desfile que junta figurantes, cerca de dois mil, de 45 associações do concelho. O corso percorrerá as principais artérias da cidade e terminará no parque da cidade. Os festejos terminam com a atuação da banda Dimensão Minhota, na avenida da Liberdade.