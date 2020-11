Barcelos volta a ter o "covid-drive" 

Olga Costa Hoje às 19:14 Facebook

Barcelos vai reabrir o "covid-drive". O centro de testagens vai ficar instalado junto ao Estádio Cidade de Barcelos.

O equipamento vai permitir realizar entre 80 e 100 testes diários. O anúncio foi feito esta terça-feira, pelo presidente da Câmara, Miguel Costa Gomes, em videoconferência.

O "covid-drive" chegou a estar instalado no quartel dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, mas acabou desativado há quatro meses. O equipamento esteve em funcionamento entre 24 de abril e 30 de junho, tendo realizado 1224 testes à covid-19. Foi desativado na altura em que foram desagravadas as medidas restritivas impostas pelo Governo e o país entrou em processo de desconfinamento.

Com a "covid-drive" de novo instalada, Costa Gomes alerta para o facto de o número de infetados detetados vir a aumentar: "Com mais testes, é provável que sejam detetados mais casos, mas não podemos facilitar porque o país não pode voltar a encerrar, porque a economia não aguentaria", afirma.

Entretanto, a feira semanal de Barcelos, que acontece às quintas-feiras, e o mercado não vão encerrar. Aliás, Costa Gomes tinha já manifestado desagrado com a decisão do Governo.