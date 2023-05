Batalha das Flores fez as delícias de portugueses e galegos

Dois mil figurantes puseram em marcha uma batalha pacífica que arrastou milhares de pessoas a Barcelos

Milhares de pessoas vindas de vários pontos do país e da vizinha Galiza encheram esta segunda-feira as ruas de Barcelos para assistir à Batalha das Flores, um dos pontos altos da Festa das Cruzes, a primeira grande romaria do Minho. Dois mil figurantes, representando 32 associações do concelho, puseram em marcha uma batalha pacífica que este ano teve como tema "O feito dos Alcaides de Faria".

Dois grupos, com figurantes vestidos a rigor, circularam em sentidos opostos e confrontaram-se numa batalha onde as armas de arremesso foram as flores. A eles juntaram-se milhares de pessoas que encheram as ruas de Barcelos. Foram arremessadas toneladas de flores, que taparam o cinzento das ruas, dando-lhe colorido. O resultado desta batalha foi um espetáculo de alegria, estampada no rosto dos participantes. Dos mais novos aos mais velhos, todos se divertiram cobertos com pétalas. Fotos únicas para selfies nas redes sociais.

Foi o caso de Martinha Ferreira, de 50 anos, que foi assistir à batalha especialmente "para tirar fotos". "Sou de Barcelos e gosto de vir à Festa das Cruzes. Costumo aproveitar bem as festas, ainda ontem vim ao concerto de Pedro Abrunhosa", contou ao JN.

A Batalha das Flores realizou-se pela primeira vez em 1907. De iniciativa popular, passou para a alçada do Município em 2003 e passou a ser realizada sempre a 1 de maio, dia em que Barcelos é "invadido" por galegos, que participam ativamente nas festividades.

Amanhã há Tony Carreira

A Festa das Cruzes prossegue até esta quarta-feira, feriado municipal. Depois da enchente no concerto de Pedro Abrunhosa, amanhã o palco da frente ribeirinha recebe Tony Carreira, às 22 horas.