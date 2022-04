Bebé de Barcelos nasce em ambulância à porta do hospital de Braga

Um bebé nasceu, na manhã desta terça-feira, à porta do hospital de Braga numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Barcelos.

Já com a equipa de obstetrícia daquela unidade de saúde pronta a intervir, acabaram por ser os bombeiros Francisco Lopes e Cláudia Esteves e a equipa da VMER de Barcelos, o enfermeiro António Carlos e a médica Carla Ferreira, a fazer o parto.

A história, com final feliz, teve início em Vila Frescainha S. Pedro, freguesia de Barcelos. Após ter tentado o parto sem sucesso, uma vez que a mãe, de 35 anos, ainda não tinha dilatação suficiente, a médica da VMER decidiu iniciar viagem para o Hospital de Braga.

No entanto, o bebé, que tem o mesmo nome do bombeiro de serviço, não esperou para entrar no hospital. "O último impulso foi mesmo à porta do hospital. O bebé não quis esperar para entrar", contou ao JN Francisco Lopes, satisfeito por tudo ter corrido "bem".

Francisco nasceu às 9.24 horas e tanto o bebé como a mãe, que teve o terceiro filho, estão bem de saúde.

Para Francisco Lopes, este foi já o quinto parto feito dentro de uma ambulância dos Bombeiros de Barcelos. O último aconteceu em 2019, quando a mesma dupla fez um parto em plena nacional 205, que liga Barcelos a Amares.