Bebé entre cinco feridos de acidente com três veículos em Barcelos 

Uma bebé de um ano é um dos cinco feridos de um acidente que envolveu dois carros e uma carrinha em Tamel S. Veríssimo, freguesia de Barcelos.

As vítimas, a bebé, duas mulheres, de 22 e 30 anos, e dois homens, de 29 e 57, foram todas assistidas no local e transportadas ao hospital de Barcelos com ferimentos considerados ligeiros.

O acidente aconteceu num cruzamento da Estrada Nacional 205, que liga Barcelos a Amares, e que esteve cortada cerca de duas horas.

O condutor da carrinha teve de ser desencarcerado.

Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Barcelos, com sete viaturas e 15 operacionais, a VMER e a GNR, que tomou conta da ocorrência.