Bombeiros de Barcelos levam Cristo pelas casas

Antigamente, eram as famílias que iam à igreja na noite de quinta-feira Santa. Em tempo de pandemia, a tradição inverte-se.

"Um carro dos bombeiros festivamente preparado vai levar uma bênção especial a casa dos barcelenses, fortalecendo a esperança e o desejo de uma libertação rápida deste mal, que nos obriga a permanecer em casa", deu nota o prior de Barcelos, Abílio Cardoso.

Das 22 horas às 24, "o Santíssimo Sacramento será adorado a partir das casas" da cidade, que verão passar o veículo dos bombeiros com a cruz de Cristo. Com as velas acesas, os moradores farão de Barcelos "uma cidade-luz porque serão iluminados pelo Pão do Céu", disse o sacerdote.

A tradição é antiga, mas foi forçada a alterações substanciais: "Em tempo de pandemia, destaca-se a consciência de que cada família é igreja doméstica. Em cada lar redescobriu-se o templo que cada pessoa e cada família são".