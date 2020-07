Bruno Torres vence eleições para a Concelhia de Barcelos do PSD

Olga Costa Hoje às 02:03 Facebook

Foram "históricas" as eleições para a Concelhia do PSD/Barcelos.

Bruno Torres, presidente de Junta de Galegos Santa Maria, acaba de vencer as eleições internas dos social-democratas em Barcelos, numa votação "recorde". Foram às urnas perto de dois mil militantes ao longo deste sábado.

Bruno Torres derrotou Otília Castro, a primeira mulher a candidatar-se à liderança do PSD/Barcelos. Otília Castro era apoiada pelo ainda líder da Concelhia, José Novais, já impedido de se recandidatar por limitação de mandatos. Novais não esteve na cerimónia de anúncio dos resultados e não felicitou o presidente eleito da Concelhia.

Votaram 1978 militantes. Bruno Torres venceu com 1076. Otília Castro mereceu os votos de 857 militantes. Houve, ainda, 24 brancos e 21 nulos.

"Estava muito confiante, mas foi um trabalho difícil. Se calhar foi a primeira vez que José Novais é derrotado. Fizemos um trabalho de base, fomos às freguesias falar com as pessoas e senti que elas queriam mudança, o que me foi dando confiança neste projeto", afirmou Bruno Torres, lamentado que José Novais não o tenha felicitado, tal como de Otília Castro.

"A grande vitória foi a mobilização que vi ao longo do dia. Esta é a prova viva de que o PSD está vivo em Barcelos. Disponibilizo-me para o trabalho de mobilização e implantação do partido. Disse ao Bruno que seríamos adversários e companheiros até ao final do dia. Agora seremos companheiros. Desejo-lhe toda a sorte e contribuirei no que ele necessitar", rematou a cabeça-de-lista derrotada.

Bruno Torres, como novo presidente da Concelhia, terá papel crucial na escolha do candidato do PSD à Câmara em 2021, enquanto principal partido da oposição.