Câmara compra terrenos para ampliação do IPCA

A Câmara de Barcelos aprovou a compra de um terreno com 33.200 metros quadrados, por 2 milhões de euros, para a construção de um Laboratório Criativo no Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA).

A aquisição da "Quinta do Patarro" vai permitir ampliar o campus do IPCA, que atualmente se estende numa área de 85 mil metros quadrados.

Para além da construção do "Barcelos Collaborative Research and Innovation Center", está prevista a instalação de um pavilhão multiusos, dotando assim o concelho de um espaço que permita a realização de grandes eventos com relevância para o turismo, mostras e feiras temáticas, festivais e concertos, atividades culturais e desportivas, entre outras.