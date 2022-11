Câmara de Barcelos aprova maior orçamento municipal de sempre

A Câmara de Barcelos aprovou, esta segunda-feira, em reunião do executivo, o maior orçamento municipal de sempre. A autarquia prevê uma receita corrente acima dos 79 milhões de euros e uma receita de capital superior a 17 milhões de euros, totalizando cerca de 96 milhões de euros.

O presidente da Câmara, Mário Constantino, lembra que este orçamento cumpre o "vínculo do programa eleitoral sufragado pelos barcelenses e dá corpo ao compromisso político assumido no início do mandato".

"O Plano e Orçamento para 2023 é mais um passo para colocar Barcelos na senda do desenvolvimento, a par dos restantes municípios do quadrilátero, tornando o nosso concelho atrativo para o investimento, dotado de capacidade de gerar riqueza e melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, sempre em coesão social e territorial, tanto na zona urbana como nas freguesias", disse.

O novo orçamento vai assentar "em quatro grandes pilares": sociedade, ambiente, progresso e governação. Para o autarca de Barcelos, "a concretização de cada um daqueles pilares dependerá, em muito, da capacidade de aproveitamento dos recursos disponíveis do Município, bem como dos recursos de programas e projetos passíveis de financiamento dos fundos comunitários".

A Câmara Municipal prevê, ainda, transferir para as Juntas de Freguesia cerca de 10 milhões de euros.