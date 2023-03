Câmara de Barcelos compra terreno para revitalizar margens do Cávado

A Câmara de Barcelos adquiriu um terreno, junto às margens do Cávado, na freguesia de Barcelinhos, para poder implementar parte do projeto que visa recuperar e revitalizar as margens do rio.

O "Campo do Rio", também conhecido como "Terreno dos Norton", tem 13 mil metros quadrados, fica a montante da ponte medieval e custou aos cofres da autarquia 220 mil euros.

A parcela agora adquirida pelo Município, que inclui grande parte da praia fluvial de Barcelinhos, abre perspetivas para a criação de uma zona de lazer e desporto na frente ribeirinha.

A compra de terrenos insere-se nos objetivos do atual executivo camarário, que pretende preservar, recuperar e revitalizar as margens do rio Cávado. Esse projeto passa pelo combate a espécies invasoras, pela construção da ecovia, cujo troço entre o Souto dos Burros e a ponte do Caminho de Ferro já se encontra em execução, e pela construção de um passadiço pedonal ao longo da margem direita do Cávado, entre a Frente Ribeirinha e a zona da Quinta do Brigadeiro.