Câmara de Barcelos constrói parque de apoio ao peregrino em Macieira de Rates

Luís Moreira Hoje às 14:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Barcelos acaba de adjudicar a obra do parque de apoio ao peregrino, que ficará na freguesia de Macieira de Rates, designada "Qualificação das experiências de touring cultural no Minho - De Passagem/Barcelos" e que integra a Estratégia de Eficiência Coletiva Provere Minho Inovação, do Programa Operacional Norte 2020.

A empreitada - diz a Autarquia - representa um investimento de 57 mil euros, sendo comparticipado em 46 mil pelo programa europeu.

O projeto visa "o apoio a infraestruturas turísticas direcionadas para o Caminho de Santiago, consistindo na criação de uma zona de apoio ao peregrino com uma área de 436 metros quadrados, envolvendo área de estar e descanso, de refeições e parque para bicicletas".

Na base do projeto está "a relevância e a diversidade dos recursos patrimoniais do concelho, materiais e imateriais, e a necessidade de valorização dos itinerários já existentes e estruturantes como é o Caminho de Santiago".

"A obra será fundamental para atrair mais visitantes e incentivar o surgimento e crescimento de negócios relacionados com o turismo, nomeadamente empresas de animação turística e estabelecimentos de hotelaria, restauração e afins", acentua o Município.