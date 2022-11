Câmara de Barcelos promete redução de impostos em 2023

A Câmara de Barcelos promete que, em 2023, vai reduzir os impostos às empresas e famílias após a aprovação do Plano e Orçamento do próximo ano.

A garantia foi dada pelo vice-presidente do município, Domingos Pereira, na cerimónia de abertura do Fórum Regional do Comércio, que se realizou esta terça-feira, no Theatro Gil Vicente, em Barcelos, e que contou com a presença da Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques.

Diminuir a taxa da derrama, que incide sobre as empresas, redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), reduzir a cobrança do IRS, na parte que diz respeito ao município, diminuir a taxa de mercados e feiras em 50% e continuar com a isenção de taxa de esplanadas são algumas das medidas anunciadas por Domingos Pereira, que tutela o pelouro das Atividades Económicas e Gestão Financeira do Município.

O vice-presidente da Câmara sublinhou, ainda, que "o desenvolvimento do comércio é importante para dinamização económica do concelho" e realçou a aposta numa agenda cultural atrativa como forma de dinamização das atividades económicas, destacando os eventos ligados à gastronomia e promoção dos vinhos barcelenses. A dinamização dos Caminhos de Santiago é outro dos exemplos de uma estratégia integrada de promoção territorial.