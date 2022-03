Câmara de Barcelos recupera edifício do século XVIII no centro histórico

O Município de Barcelos vai arrancar com a recuperação e remodelação da Casa Conde Vilas Boas, um edifício da zona histórica que data do século XVIII.

No futuro, o edifício albergará espaços expositivos, sala multiusos, loja, cafetaria e um anfiteatro ao ar livre. A Casa Conde Vilas Boas, que remonta à época setecentista, tem adjacente uma área de jardim voltada para o Cávado e está situada paredes-meias com o Paço dos Condes de Barcelos, a Igreja Matriz, os Paços do Concelho, o Theatro Gil Vicente, o Museu de Olaria e a Biblioteca Municipal.

Para o presidente da Câmara, Mário Constantino, o "arranque desta empreitada marca o início de um conjunto de obras com grande importância para a cidade e para o concelho, a ser concretizadas durante o mandato". No caso concreto da Casa Conde Vilas Boas, o autarca sublinha a importância desta "recuperação no contexto da preservação do centro histórico e da dinamização cultural da Cidade".

A obra custará aos cofres da autarquia cerca de 2,8 milhões de euros e estará pronta dentro de ano e meio e faz parte do conjunto dos projetos inscritos no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) - programa cofinanciado pela União Europeia.