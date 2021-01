Câmara de Barcelos volta a isentar taxas aos feirantes

Olga Costa Hoje às 16:54 Facebook

Os feirantes em Barcelos voltam a estar dispensados do pagamento de taxas por mais seis meses.

A medida foi aprovada esta sexta-feira em reunião de Câmara e abrange mais de meio milhar de feirantes, que estão isentos de pagar a taxa de ocupação dos espaços de venda. Estão abrangidos os 499 feirantes da feira semanal, mais os 13 da feira grossista, que se realiza junto ao Estádio Cidade de Barcelos. A medida vigora durante este primeiro semestre de 2021.

Em comunicado, a autarquia explica que a isenção corresponde a uma isenção e, por isso, uma perda de receita para o município de mais de 183 mil euros.

"Trata-se de uma medida igual à tomada pelo executivo municipal em 2020, que também isentou estas taxas no segundo semestre daquele ano, e tem como finalidade ajudar os feirantes face às dificuldades económicas criadas pela pandemia do covid-19", descreve a autarquia.

"Com efeito, as restrições à circulação de pessoas e as medidas de distanciamento social provocaram grande perturbação no comércio, com perdas económicas consideráveis, pelo que a isenção das taxas de ocupação dos espaços de venda por parte do Município surge como um contributo a este importante setor económico", remata a Câmara.