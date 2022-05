Caminho de Santiago tem um oásis à entrada de Barcelos

Parque do Peregrino fica em Macieira de Rates e destina-se a descanso e convívio. Escultura do galo é atração.

O Parque do Peregrino, em Macieira de Rates, freguesia de Barcelos, "é um oásis no meio de nada". Este espaço de descanso, meditação, lazer e convívio dá as boas-vindas à terra do galo, a todos os que percorrem o Caminho de Santiago. "A ideia foi fazer um marco na passagem do concelho da Póvoa de Varzim para o de Barcelos", conta ao JN Sérgio Vilas Boas, presidente da associação Viver Macieira, mentora do projeto.

Quando o asfalto e o mobiliário urbano são trocados por terra batida e por paisagens rurais, os caminheiros encontram em Macieira de Rates o sítio ideal para contemplar a natureza, recuperar as forças ou reconfortar o estômago. "Nós, ao fim de semana, estamos sempre por cá e prestamos assistência aos peregrinos. Até oferecemos uns petiscos", revela o responsável, acrescentando: "Temos, também, uma linha de apoio para questões de acidentes ou mazelas que tenham".