Campanha de esterilização gratuita de cães e gatos em Barcelos arranca em outubro

Começa já em outubro a campanha de esterilização gratuita de cães e gatos em Barcelos.

O protocolo entre a Câmara Municipal e a associação Streetdogs vai permitir que pessoas ou famílias com carências económicas - com um rendimento per capita igual ou inferior ao indexante dos apoios sociais, que este ano está fixado nos 443 euros - consigam esterilizar os animais de companhia gratuitamente ou a preços reduzidos.

Para que possam ser esterilizados, os animais terão de ter microchip registado no concelho de Barcelos, estar desparasitados, e os cães terão de possuir vacina antirrábica.

A inscrição decorre entre os dias 1 e 15 de outubro e devem ser feitas no site da associação em www.streetdogs.pt.