Campos de treino do Estádio Cidade de Barcelos vão custar 2,3 milhões de euros

Os campos de treino anexos ao Estádio Cidade de Barcelos vão custar aos cofres da autarquia barcelense 2,3 milhões de euros.

O executivo camarário aprovou, na tarde desta segunda-feira, a adjudicação da empreitada ao consórcio Alexandre Barbosa Borges, S.A. e RED - Relvados e Equipamentos Desportivos, Lda., pelo valor de 2.236.472,49 €, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, ficando apenas a faltar o visto do Tribunal de Contas para que a obra possa efetivamente arrancar.

Vão ser construídos dois campos de treino, localizados a norte do estádio, numa área de terreno do Município, com cerca de 25 mil m2. Um campo será em relva natural e outro em relvado sintético. Da empreitada, que demora cerca de um ano a ficar concluída, fazem parte também os trabalhos referentes à construção de uma bancada destinada ao público.