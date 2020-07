Carrinhas transportam militantes para as urnas em Barcelos

Olga Costa Hoje às 19:42 Facebook

Dezenas de militantes do PS estão a ser transportados em carrinhas para votarem. São pelo menos três os veículos que terão sido alugados propositadamente para o efeito e que estão a ser usados para transportarem os votantes de várias freguesias do concelho até ao pavilhão municipal de Barcelos.

Em causa as eleições para a Federação Distrital de Braga do PS, o órgão mais importante do partido a nível do distrito, que acontecem nesta tarde de sábado e que opõem o recandidato e deputado à Assembleia da República, Joaquim Barreto, a Ricardo Costa, vereador da Câmara de Guimarães.

A lista de Ricardo Costa é apoiada pela concelhia do PS de Barcelos, sendo até que a vereadora Anabela Real é candidata a líder das Mulheres Socialistas de Braga, na lista de Ricardo Costa. Vai a votos contra a atual líder, Palmira Maciel, da lista de Joaquim Barreto.

As urnas abriram às 14 horas e vão permanecer assim até às 22. Devido à pandemia, o sufrágio acontece no pavilhão municipal.

O transporte de militantes em carrinhas ou até autocarros é prática mais ou menos recorrente em todo o país, em especial em eleições concelhias ou distritais do PS e do PSD.

Em Barcelos, a última vez a que se assistiu algo do género foi em fevereiro, aquando das eleições para a concelhia do PS. Na altura, Miguel Costa Gomes, atual presidente de Câmara, venceu as eleições contra Armindo Vilas Boas.