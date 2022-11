Carta de Ramalho Ortigão doada ao arquivo municipal de Barcelos

Uma carta de agradecimento de Ramalho Ortigão ao então presidente da Câmara Municipal (1896), João Carlos da Cruz, foi doada esta quinta-feira ao arquivo municipal de Barcelos.

O documento foi entregue pelos netos do ex-autarca, nos Paços do Concelho, à vereadora da cultura, Elisa Braga, que agradeceu a doação, considerando um "gesto muito feliz e muito importante para Barcelos".

A carta surgiu após uma passagem pela terra do galo, mas foi outra peça em barro que captou a atenção do escritor. Numa ida a um restaurante barcelense, Ramalho Ortigão ficou encantado com um paliteiro de barro. Não tendo, na hora, oportunidade para lhe oferecer um, o então edil João Carlos da Cruz visitaria mais tarde alguns dos oleiros de Barcelos, a quem encomendou uma coleção de paliteiros de barro colorido que depois ofereceu a Ramalho Ortigão.

"A ingenuidade do fabrico desta peça dá-lhes um ar arcaico de produtos Bizantinos. A manifesta influência do Chafariz de Vilar de Figos no agrupamento dos pombos formando uma espécie de capitel em alguns dos paliteiros é prova de que não se perde nunca a influência de uma obra de arte na educação estética do povo, ainda entre as classes que mais nos parecem a essa espécie de sugestão", salientou o escritor na missiva enviada ao presidente da Câmara.