Casa de saúde mental em Barcelos com 73 infetados

JN/Agências Hoje às 12:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A Casa de Saúde de S. João de Deus, em Barcelos, no distrito de Braga, tem 62 utentes e 11 colaboradores infetados com o novo ​​​​​​​coronavírus, anunciou esta sexta-feira a instituição.

Em comunicado, a instituição acrescenta que cinco utentes foram encaminhados para as unidades de saúde de referência.

Sublinha que na maioria dos casos os infetados estão assintomáticos.

"As pessoas em causa estão em isolamento, de acordo com as indicações das entidades competentes/autoridade de saúde", diz ainda.

Aquela Casa de Saúde pertence ao Instituto S. João de Deus (ISJD), uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que presta cuidados em regime de internamento a cerca de 2000 pessoas nos âmbitos da psiquiatria e saúde mental, cuidados continuados e cuidados paliativos.

O comunicado sublinha que todos os estabelecimentos do ISJD têm implementados planos de contingência, que incluem zonas de isolamento "claramente definidas".

Acrescenta que os profissionais de saúde estão formados e informados sobre as precauções a tomar e os procedimentos a implementar.

A Casa de Saúde de S. João de Deus tem 160 colaboradores e 300 utentes internados.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 44,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2428 pessoas dos 132.616 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.