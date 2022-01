Casal troca engenharia por produtos veganos com negócio em Barcelos

José Casimiro e Martinha Costa criaram "os próprios alimentos" e fizeram disso um negócio na região de Barcelos.

José Casimiro e Martinha Costa sempre foram adeptos de comida saudável e vegana, mas, até há bem pouco tempo, não encontravam no mercado produtos que os satisfizessem. Em 2015, a mulher decidiu começar a fazer "os próprios alimentos" e arriscou criar uma alternativa aos produtos lácteos. Na busca do melhor iogurte descobriu "o queijo ideal" e foi essa receita que acabou por resultar num novo negócio, a partir de Barcelos. De engenheiros, com um emprego estável, passaram a correr os riscos como empresários.

"Começamos em 2015 a fazer o desenvolvimento dos produtos e sentimos muitas dificuldades, porque não havia muita procura", recorda José Casimiro, sublinhando que foi "o espírito empreendedor" que não os fez desistir da ideia. A isso, juntaram a formação em Engenharia e Gestão Industrial que lhes deu ferramentas para "potenciar o negócio" mais recentemente.