Castelo de Faria passa para a alçada da Câmara de Barcelos

As ruínas do Castelo de Faria e a estação arqueológica subjacente passaram para a alçada da Câmara de Barcelos. Juntamente com outros seis municípios, foi assinado hoje o auto de transferência de competências para a gestão, valorização e conservação de vários equipamentos culturais

Numa cerimónia que decorreu em Castelo Branco e que contou com a presença das ministras da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, e da Cultura, Graça Fonseca, os autos foram celebrados no âmbito do processo de descentralização. Correspondem à transferência da posse das respetivas infraestruturas, prosseguindo-se, assim, a operacionalização da transferência de competências para os municípios no domínio da cultura.

Estão envolvidos neste processo, para além de Barcelos, os municípios de Castelo Branco, Celorico da Beira, Montemor-o-Novo, Ourique, Santarém e Setúbal.