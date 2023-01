Cheias cortam estradas em Barcelos 

Nuno Dantas Hoje às 16:13, atualizado às 17:12 Facebook

A chuva não dá tréguas no Minho e o concelho de Barcelos não é exceção, havendo inundações em várias freguesias.

A estrada nacional 205, que liga a terra do galo à Póvoa de Varzim, está cortada na freguesia de Vila Seca, estando o trânsito a ser desviado por estradas secundárias.

A estrada nacional 306 (Barcelos-Ponte de Lima) está alagada na freguesia de Roriz e o trânsito condicionado. Nesta mesma freguesia há ainda registo de uma derrocada de um muro particular, que não provocou vítimas.

Já em Vila Frescainha São Martinho, o acesso ao Instituto Politécnico do Cávado e do Ave está cortado já que a ribeira de Vila galgou a via, inundando-a.

Em Vilar de Figos, a rua Nossa Senhora do Rosário também está intransitável e na freguesia de Cristelo há várias artérias alagadas, estando as juntas de freguesia a apelar aos cidadãos para ter o máximo de cuidado.