Choque entre dois carros e um camião provoca um ferido

Um choque entre dois carros e um camião, ao final da tarde desta sexta-feira, em Barcelinhos, freguesia de Barcelos, provocou um ferido ligeiro, que teve de ser desencarcerado.

A vítima, do sexo masculino, seguia num dos veículos ligeiros que embateu no camião. Após ser desencarcerada, foi transportada para o hospital de Braga com ferimentos considerados ligeiros.

O acidente aconteceu junto à ponte nova e obrigou ao corte da estrada nacional 103, que liga Braga a Barcelos e Viana do Castelo, provocando longas filas. Em hora de ponta, os constrangimentos para entrar e sair da cidade foram muitos.

O alerta foi dado por volta das 18 horas e ao local acorreram os bombeiros de Barcelinhos, a VMER de Barcelos e a GNR, que tomou conta da ocorrência.