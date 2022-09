Ciclo de concertos leva Rui Reininho, Glockenwise e Putan Club a Barcelos

Rui Reininho, Glockenwise e Putan Club são os cabeças-de-cartaz do triciclo, ciclo de concertos itinerante promovido pelo Município de Barcelos, que vai ter lugar entre outubro e dezembro no Paço dos Condes, Igreja do Terço, sede da Junta de Freguesia de Barcelinhos e Theatro Gil Vicente.

A abrir a programação, a 7 de outubro, o duo franco-italiano Putan Club apresenta-se ao vivo no Paço dos Condes, regressando a Portugal a banda que tem uma sonoridade industrial e que é conhecida pelos potentes concertos ao vivo.

A 4 de novembro, o triciclo atravessa para a margem esquerda do Cávado e apresenta Glockenwise na sede da Junta de Freguesia de Barcelinhos. O concerto serve de pré-apresentação do novo disco da banda barcelense, que será lançado no início de 2023.

No último mês do ano, Rui Reininho estreia-se em nome próprio em Barcelos. O vocalista dos GNR revela a sua face mais experimental, à boleia do disco "20.000 Éguas Submarinas", editado em 2021.

Os bilhetes para os espetáculos estão disponíveis no Theatro Gil Vicente, BOL e locais habituais.