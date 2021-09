Colisão seguida de atropelamento provoca ferido grave em Barcelos

Nuno Dantas Hoje às 11:43, atualizado às 12:44 Facebook

Um homem, de 91 anos, ficou gravemente ferido esta manhã, após uma colisão seguida de atropelamento em Manhente, freguesia de Barcelos.

Do acidente resultaram ainda dois feridos ligeiros, mas uma das vítimas, uma mulher de 82 anos, recusou tratamento hospitalar. O idoso e o outro ferido foram transportados para o hospital de Braga.

O alerta foi dado por volta das 9.30 horas para um choque entre dois veículos - um estaria parado - na estrada nacional 205, que liga Barcelos a Prado.

Para o local acorreram as corporações dos bombeiros de Barcelos e Barcelinhos. A GNR tomou conta da ocorrência e vai investigar as circunstâncias do acidente.