Colisão seguida de capotamento provoca dois feridos em Barcelos

Uma colisão entre dois automóveis, seguida de capotamento, provocou, na noite desta quinta-feira, dois feridos em Barcelos.

O acidente aconteceu perto das 22 horas na rotunda do galo, um dos principais acessos à cidade. Após a colisão, um dos carros ficou capotado, tendo a condutora necessitado de ser desencarcerada.

A mulher, de 50 anos, foi assistida no local e transportada ao hospital de Braga com ferimentos considerados ligeiros. A contadora do veículo, uma jovem com cerca de 25 anos, também ficou ligeiramente ferida, mas recusou ida à unidade hospitalar.

Prestaram socorro os bombeiros de Barcelos, com três viaturas, e a VMER.

A PSP registou a ocorrência.