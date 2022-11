Companhia de teatro de Barcelos vence prémio internacional

O Teatro de Balugas, sedeado na freguesia de Balugães, em Barcelos, venceu o prémio de melhor espetáculo internacional de teatro amador, galardão promovido pela Compagnia AD HOC di Roma e com o alto patrocínio da FITA - Federazione Italiana Teatro Amatori.

A peça "A Furgoneta", com texto e encenação de Cândido Sobreiro, venceu o galardão que, anualmente, distingue o melhor espetáculo de teatro amador internacional e que este ano contou com peças provenientes de Cuba, Espanha, Marrocos, Hungria e Canadá.

A cerimónia de entrega do prémio está marcada para o dia 5 de dezembro, em Roma.

PUB

"A Furgoneta" conta a história de dois irmãos que decidem "reformar o negócio do pai, homem com milhares de quilómetros feitos pelas aldeias do Minho". "À boleia da furgoneta, somos também confrontados com a desertificação e o abandono do mundo rural", pode ler-se na sinopse.

O Teatro de Balugas nasceu em 2007 e inspira-se na cultura popular do Minho.