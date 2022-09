Construção da Ciclovia Circular de Barcelos vai custar 4,6 milhões de euros

A construção da Ciclovia Circular de Barcelos vai custar aos cofres da autarquia 4,6 milhões de euros. O auto de consignação da empreitada foi assinado na manhã desta segunda-feira e tem um prazo de execução de um ano.

"Barcelos ficará dotada da possibilidade de uma circulação acessível, amiga do ambiente, menos perigosa e mais vantajosa para quem quiser usar a bicicleta como modalidade de deslocação, tanto em trabalho, como em lazer", disse o presidente da Câmara, Mário Constantino, após a formalização do contrato.

A Ciclovia Circular de Barcelos irá tocar nos principais equipamentos públicos, estabelecimentos escolares e pontos de comércio e serviços, em complementaridade com os transportes públicos urbanos.

PUB

Seguindo as boas-práticas internacionais, nomeadamente por razões de segurança e de comportamento na estrada, a autarquia optou por colocar ciclovias unidirecionais de cada lado dos arruamentos, colocadas ao nível do pavimento rodoviário, mas segregando as vias dedicadas aos ciclistas através de elementos separadores fixos ao pavimento.

A empreitada, cujos trabalhos vão ter agora início, engloba a execução da rede de ciclovia a par de um projeto de melhoria das condições operacionais e de rebatimento do transporte público. O objetivo é otimizar a compatibilidade entre o modo ciclável e o transporte público, cuja oferta vai aumentar já no início do próximo ano. Assim, junto às paragens onde se prevê maior procura, existirão pequenos edifícios modulares colocados em áreas próximas à rede de ciclovias, módulos esses que serão um apoio ao passageiro dos transportes coletivos.

Estes edifícios, pela sua forma e cor, poderão tornar-se uma imagem de marca da nova estratégia de mobilidade da cidade, aparecendo pontualmente nas ruas de Barcelos, contribuindo assim para captar novos utilizadores para os transportes mais sustentáveis.