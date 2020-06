Corpo de mulher encontrado a boiar no rio Cávado

Olga Costa Hoje às 14:16 Facebook

Uma mulher, com cerca de 45 anos, foi encontrada sem vida a boiar no rio Cávado, em Barcelos.

As autoridades suspeitam de acidente, visto que a vítima estava vestida com biquíni e t-shirt e podia estar a tomar banho no rio.

O corpo encontrava-se entre a ponte dos caminhos-de-ferro e a de Santa Eugénia. Foi um bombeiro da corporação de Barcelos, que seguia de ambulância na ponte de Santa Eugénia, que avistou a mulher.

"Rapidamente entrámos no rio de barco. O corpo já estava perto dos poços, mais abaixo. Estaria no rio há cerca de uma hora", descreveu Jorge Machado, dos Bombeiros de Barcelos.

Até ao momento, ainda não se sabe quem é a vítima. Não foi dado qualquer alerta de desaparecimento.