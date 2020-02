Corrida aos votos e aos autocarros em dia de eleições do PS de Barcelos

Olga Costa Hoje às 13:37 Facebook

Estão a decorrer as eleições para o próximo líder da concelhia do PS/Barcelos. Armindo Vilas Boas, que perdeu há dois anos para Manuel Mota, volta a concorrer e terá como adversário o presidente da Câmara, Miguel Costa Gomes, que está no último mandato autárquico.

A corrida ao voto foi bastante renhida este sábado de manhã, como pelo menos dois autocarros e algumas carrinhas a transportar militantes das freguesias de Durrães e Tregosa, para a sede do PS, em Vila Fescainha São Martinho.

Refira-se que a União de Freguesias de Durrães e Treguesa é governada pelo socialista José Dias, declarado apoiante de Miguel Costa Gomes.

Quem vencer a concelhia terá um papel importante na escolha do próximo candidato à câmara, nas eleições do próximo ano.

A votação decorre até às 18 horas deste sábado.