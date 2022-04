Dois anos depois, o cortejo do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) voltou às ruas de Barcelos.

Centenas de pessoas amontoaram-se nas principais ruas da cidade para ver os finalistas dos diversos cursos. Os estudantes deram azo à folia, dançando, cantando e mergulhado no chafariz da avenida D. Nuno Álvares Pereira.

O cortejo é o culminar de uma semana de queima das fitas com muita música e diversão.

Várias artérias da cidade estão cortadas ao trânsito até às 17 horas.