Covid-19 obriga assembleia municipal a mudar-se para pavilhão

A primeira assembleia municipal de Barcelos pós covid-19, realizada esta sexta-feira, teve de mudar-se do auditório dos Paços do Concelho para o pavilhão municipal, devido às regras de distanciamento social necessárias pela declaração de pandemia.

Refira-se que, com 62 membros eleitos pelo colégio eleitoral do município, aos quais se juntam os 61 presidentes de Junta os das Uniões de Freguesia, Barcelos tem a maior assembleia municipal do país.

Mas talvez devido à pandemia, esta sexta-feira à noite a adesão não foi grande . Embora os deputados estejam quase todos presentes, o número de pessoas do público é residual. No recinto desportivo não estão mais de cinco dezenas de pessoas a assistir à sessão que é, no entanto e como já vinha acontecendo, transmitida pelo YouTube.

Refira-se que esta é a primeira iniciativa a acontecer no pavilhão municipal desde março, altura em que foi encerrado e que foram suspensas todas as atividades desportivas. Entretanto, o espaço foi cedido ao Hospital de Barcelos, com o pessoal médico a usar, essencialmente, a zona dos balneários.

Quanto às reuniões de Câmara, os encontros continuam a acontecer através de plataformas digitais.