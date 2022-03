Deixa fruta em chafariz de Barcelos para "quem quiser levar"

Hoje às 19:56 Facebook

Um desconhecido deixou fruta, esta segunda-feira, num chafariz de Barcelinhos, freguesia de Barcelos.

Vários sacos com laranjas foram colocados esta manhã num largo público, junto com um recado: "Quem quiser pode levar, mas seja solidário. Vamos fazer a diferença no mundo. Obrigado".

O benfeitor preferiu manter o anonimato, mas, segundo jornal "O Minho", já é a segunda vez que esta oferta é colocada naquele local.

Há cerca de um mês, vários sacos com laranjas foram deixados no mesmo sítio, também com um recado: "Quem quiser pode pegar. Dado com muito amor e carinho. Obrigado".