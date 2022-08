Deixa mensagens de saudade aos netos em paredes e árvores

"Afonso | Miguel | Abraço | Avô Manel". Esta é a frase pintada em paragens de autocarro, árvores e paredes ao longo das estradas nacionais 103 e 204, em Barcelos, por José Manuel Dias que, por desavenças familiares, já não contacta com os netos há seis anos.

José Manuel Dias começou por usar as redes sociais para exprimir as saudades dos netos, emigrados na Suíça. Nos aniversários das crianças ou no Dia dos Avós - "as lágrimas rolam nos cantos dos olhos e o coração sofre em silêncio", escreveu nesse dia - ou até no seu próprio aniversário, o "avô Manel" faz sempre questão de lembrar os filhos do seu descendente.

Amante do clube da terra, começou a levar um cartaz para todos os jogos do Gil Vicente com a mesma mensagem, para além de uma camisola personalizada com o nome dos gémeos Afonso e Miguel, agora com 11 anos. "Eles foram comigo a um jogo quando tinham três anos, mas ainda eram muito pequenos e, se calhar, não devem ter recordações disso", conta ao JN.