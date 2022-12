Desaparecem quatro passagens de nível em Barcelos

Vão ser suprimidas quatro passagens de nível no concelho de Barcelos.

Foi aprovada, esta segunda-feira, a minuta do acordo a celebrar entre a Infraestruturas de Portugal e a autarquia barcelense para eliminar as passagens de nível existentes na União de Freguesias de Carreira e Fonte Coberta, União de Freguesia de Silveiros e Rio Covo (Santa Eulália) e duas na freguesia da Várzea. Entre as que desaparecem, está a passagem de nível que corta a estrada nacional 204, que liga Barcelos a Famalicão.

O acordo determina a supressão das passagens de nível e inclui a construção de três passagens superiores e respetivos caminhos de ligação, bem como a construção de uma passagem inferior e as vias de acesso.