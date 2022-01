Desfile de Carnaval cancelado em Barcelos

O Município de Barcelos decidiu, esta segunda-feira, cancelar o desfile de Carnaval, que este ano se realizava a 1 de março.

A decisão foi tomada depois da Câmara Municipal consultar as autoridades de saúde, que se manifestaram contra a realização dos festejos do entrudo.

É o terceiro ano consecutivo em que o corso carnavalesco, que juntava milhares de pessoas nas ruas do centro da cidade, é cancelado. O desfile contava com carros alegóricos e figurantes de associações das 61 freguesias do concelho.