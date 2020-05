Dois meses depois, vendedores do mercado de Barcelos vão voltar a vender

Olga Costa Hoje às 20:36 Facebook

Os comerciantes de bens alimentares e produtos hortícolas do Mercado Municipal de Barcelos vão voltar a vender, mas no recinto da feira semanal. A medida entra em vigor já este sábado.

A decisão do Município surge dois meses depois do encerramento do mercado, primeiro motivado pela pandemia pela covid-19 e depois porque aquele equipamento entrou em obras.

Os comerciantes poderão estar, então, no recinto da feira este sábado das 7 horas às 13 horas.

Recorde-se que a reabertura da feira semanal aconteceu já a semana passada, mas com o mercado impossibilitado de reabrir portas devido a obras, estas foi a solução encontrada pela autarquia para dezenas de pequenos comerciantes.

"Por forma a cumprir a lei e as orientações DGS, foi elaborado um plano onde constam as diretrizes a que a referida abertura deverá obedecer. O recinto de venda terá duas entradas e duas saídas, asseguradas por funcionários municipais e agentes da PSP", afirma a Câmara em comunicado.

Para todos os intervenientes, comerciantes e clientes, o uso de máscara é obrigatório e, nas entradas, será disponibilizada uma solução líquida de base alcoólica para quem se dirigir ao recinto.

As obras no Mercado Municipal estão orçadas em cerca de três milhões de euros.