Dois mortos e 78 infetados em lar de Barcelos

Subiu para 78 o número de infetados por covid-19 na Casa de Saúde São João de Deus, em Barcelos. Há, ainda, a registar as duas primeiras vítimas mortais na instituição. Faziam parte do leque de cinco utentes internados em hospital.

Entre os infetados há a registar 64 utentes e 14 colaboradores.

Em comunicado, a instituição refere que a "maioria dos doentes estão assintomáticos" e em isolamento, de acordo com as diretrizes das entidades de saúde. Entretanto, "as famílias dos utentes infetados foram já todas contactadas e estão a par das medidas implementadas".

Com 160 colaboradores e 300 utentes internados, a Casa de Saúde São João de Deus presta cuidados em regime de internamento nos âmbitos da psiquiatria e saúde mental, cuidados continuados e cuidados paliativos