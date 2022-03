Duas amigas de Barcelos juntam-se para trazer refugiados e animais da Ucrânia

Duas amigas de Barcelos uniram esforços para ir à fronteira da Polónia com a Ucrânia para levar bens de primeira necessidade e para resgatar algumas famílias e animais de estimação. Joana Ramos e Ava Spikman, ambas com 21 anos, ficaram "incomodadas" com as notícias sobre o conflito e decidiram arregaçar as mangas e pôr mãos à obra.

As jovens barcelenses têm já duas carrinhas de nove lugares, cedidas por um clube local, com o depósito atestado por uma empresa, prontas para seguir viagem, que deverá ter início no domingo à noite. Há ainda a possibilidade de levar uma terceira carrinha, no entanto a viagem de cada uma ronda os 2500 euros, verba que as jovens ainda não têm.

"Tudo depende de quanto angariarmos até domingo e, se der, levamos uma terceira carrinha. Estamos também a recolher bens, como medicamentos e alimentos, para depois entregar na fronteira num posto de refugiados", revela ao JN Joana Ramos.

As duas amigas esperam agora o aval do Município para poderem trazer as famílias e os respetivos animais de estimação. "Contactamos a embaixada e eles disseram que tem de ser a Câmara a sinalizar as famílias que vêm para cá. Já temos alojamento para três famílias e para os animais também, inclusive levamos uma veterinária connosco", salienta a jovem.

Joana Ramos e Ava Spikman colocaram-se na pele dos refugiados e isso sensibilizou-as. "Eu e a minha amiga fizemos 21 anos esta semana e nunca vimos nada parecido na Europa. Foi uma coisa que mexeu bastante porque podia ser connosco. Vimos muita gente que vivia bem, tinha toda uma vida construída e perdeu tudo. Nenhuma de nós se imagina a guardar a vida numa mala e fugir", conclui.

Os donativos para esta causa podem ser entregues no próximo sábado, durante todo o dia, nas lojas 5 e 6 do Centro Comercial do Terço, no centro de Barcelos. Podem também ser feitos donativos monetários através do IBAN PT50 0018 0003 1370 1784 0204 0 ou do MBWay 919153520.