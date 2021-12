Nuno Dantas Hoje às 14:03 Facebook

Duas mulheres sofreram queimaduras graves após o rebentamento de uma caldeira numa fábrica em Gilmonde, freguesia de Barcelos.

O acidente ocorreu na empresa de têxtil Acatel, por volta do meio-dia. As vítimas sido transportador mas para o hospital São João, no Porto.

Ao local acorreram os bombeiros de Barcelinhos, com quatro operacionais e duas viaturas, e a VMER de Barcelos.